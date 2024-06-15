Румунія – Україна: матч Євро-2024 розсудить нейтральний рефері

Інтернаціональна бригада арбітрів розсудить прийдешній поєдинок групового етапу чемпіонату Європи між збірною Румунії та національною командою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

35-річний Гленн Нюберг обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти команди Едварда Йорданеску. Рефері двічі в кар'єрі перетинався з українськими команди. Київське "Динамо" розписало нульову нічию зі стамбульським "Фенербахче" в кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23, а донецький "Шахтар" на груповому етапі того ж розіграшу розійшовся миром із шотландським "Селтіком" (1:1).

Співвітчизники Нюберга – Махмуд Беїгі та Андреас Сьодерквіст – допоможуть в ролі лайнсменів. Резервним арбітром став норвежець Еспен Ескос. Натомість зі Системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть нідерландці Роб Діперінк і Пол ван Букел, а також француз Жером Брізар.

Україна на Євро-2024

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.