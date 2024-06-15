Румунія – Україна: матч Євро-2024 розсудить нейтральний рефері
Інтернаціональна бригада арбітрів розсудить прийдешній поєдинок групового етапу чемпіонату Європи між збірною Румунії та національною командою України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.
35-річний Гленн Нюберг обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти команди Едварда Йорданеску. Рефері двічі в кар'єрі перетинався з українськими команди. Київське "Динамо" розписало нульову нічию зі стамбульським "Фенербахче" в кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23, а донецький "Шахтар" на груповому етапі того ж розіграшу розійшовся миром із шотландським "Селтіком" (1:1).
Співвітчизники Нюберга – Махмуд Беїгі та Андреас Сьодерквіст – допоможуть в ролі лайнсменів. Резервним арбітром став норвежець Еспен Ескос. Натомість зі Системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть нідерландці Роб Діперінк і Пол ван Букел, а також француз Жером Брізар.
Україна на Євро-2024
Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.
Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.
У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.
На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.
До слова, напередодні Німеччина розгромила збірну Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024.
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