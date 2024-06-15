Румыния – Украина: матч Евро-2024 рассудит нейтральный рефери

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт турнира .

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Поединок примет "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

35-летний Гленн Нюберг обслужит матч "сине-желтых" против команды Эдварда Йорданеску. Рефери дважды в карьере пересекался с украинскими командами. Киевское "Динамо" расписало нулевую ничью со стамбульским "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов 2022/23, а донецкий "Шахтер" на групповом этапе того же розыгрыша разошелся миром с шотландским "Селтиком" (1:1).

Соотечественники Нюберга – Махмуд Беиги и Андреас Седерквист – помогут в роли лайнсменов. Резервным арбитром стал норвежец Эспен Эскос. В свою очередь с Системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать нидерландцы Роб Диперинк и Пол ван Букел, а также француз Жером Бризар.

Украина на Евро-2024

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.