Румунія розглядає продаж активів підсанкційного "Лукойлу"

Румунія розглядає можливість продажу активів російської нафтової компанії "Лукойл", на яку США нещодавно наклали санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Лукойл" має частки в нафтогазових проектах у 11 країнах. На початку цього тижня компанія оголосила про плани продажу активів у відповідь на нові американські санкції.
Румунія оцінить запланований продаж приблизно 320 автозаправних станцій і нафтопереробного заводу, а також інших активів "Лукойлу".
Міністерство енергетики Румунії хоче переконатися, що майбутній продаж відповідає санкціям Європейського Союзу та енергетичній безпеці країни.
Водночас продаж енергоносіїв можуть заблокувати, якщо Бухарест вважатиме, що це становить ризик для національної безпеки та постачання.
Рішення оприлюднять лише після того, як буде повністю з'ясовано структуру акціонерів та джерела капіталу потенційного інвестора.
Нагадаємо, російській "Лукойл" знайшов покупця для міжнародних активів після введення американських санкцій. Ним стане компанія Gunvor Group, засновником якої є олігарх Геннадій Тимченко з оточення російського диктатора Володимира Путіна.
Зазначимо, в понеділок, компанія "Лукойл" оголосила про намір продати міжнародні активи після запровадження санкцій проти неї та її дочірніх підприємств з боку США та інших держав.
Згідно з даними агентства Reuters, на "Лукойл" припадає близько 2% світового видобутку нафти. Компанії належить 75% акцій родовища "Західна Курна-2" в Іраку, що є одним із найбільших у світі.