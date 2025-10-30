"Лукойл" продає свої міжнародні активи компанії олігарха з оточення Путіна

Російській "Лукойл" знайшов покупця для міжнародних активів після санкцій США. Новим власником стане компанія Gunvor Group, засновником якої є олігарх Геннадій Тимченко з оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.