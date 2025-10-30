ua en ru
Головна » Новини » У світі

"Лукойл" продає свої міжнародні активи компанії олігарха з оточення Путіна

Четвер 30 жовтня 2025 14:43
"Лукойл" продає свої міжнародні активи компанії олігарха з оточення Путіна Фото: Володимир Путін та Геннадій Тимченко (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Російській "Лукойл" знайшов покупця для міжнародних активів після санкцій США. Новим власником стане компанія Gunvor Group, засновником якої є олігарх Геннадій Тимченко з оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський нафтовий концерн "Лукойл" після запровадження санкцій США продає свої міжнародні активи компанії Gunvor Group Ltd., зареєстрованій на Кіпрі.

Reuters пише, що ключові умови угоди були погоджені раніше. Gunvor отримає контроль над Lukoil International GmbH, структурою, яка володіє закордонними активами російського нафтового гіганта.

Сума угоди не розкривається. Водночас "Лукойл" погодився не вести переговори з іншими потенційними покупцями.

Що відомо про покупця

Gunvor Group була заснована у 2000 році бізнесменами Торбьорном Торнквістом та Геннадієм Тимченком, який вважається одним із найближчих до президента РФ Володимира Путіна олігархів. Gunvor тривалий час залишалася найбільшим експортером російської нафти.

Після анексії Криму у 2014 році Тимченко продав свою частку Торнквісту, щоб компанія уникла санкцій. При цьому Мінфін США стверджував, що Путін міг мати фінансові зв’язки з Gunvor і доступ до її активів.

Що передувало

Нагадаємо, 27 жовтня російська нафтова компанія "Лукойл" оголосила про намір продати міжнародні активи після того, як проти неї та її дочірніх підприємств запровадили санкції з боку Сполучених Штатів та інших держав.

Агентство Reuters писало, що на "Лукойл" припадає близько 2% світового видобутку нафти. Зокрема, компанія володіє 75% акцій родовища "Західна Курна-2" в Іраку, що є одним із найбільших у світі.

Окрім цього, в активах "Лукойла" - нафтопереробний завод у Болгарії з потужністю 190 тисяч барелів на добу, а також НПЗ у Румунії.

Після введення санкцій акції "Лукойла" на Московській біржі обвалилися. Зокрема, за два дні вони подешевшали на 7,2%, що відповідає втраті 297 млрд рублів (близько 3,66 млрд доларів).

Російська Федерація НПЗ ЛУКОЙЛ-Украина
