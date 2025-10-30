Румыния рассматривает продажу активов подсанкционного "Лукойла"

"Лукойл" имеет доли в нефтегазовых проектах в 11 странах. В начале этой недели компания объявила о планах продажи активов в ответ на новые американские санкции.

Румыния оценит запланированную продажу примерно 320 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающего завода, а также других активов "Лукойла".

Министерство энергетики Румынии хочет убедиться, что будущая продажа соответствует санкциям Европейского Союза и энергетической безопасности страны.

В то же время продажу энергоносителей могут заблокировать, если Бухарест посчитает, что это представляет риск для национальной безопасности и снабжения.

Решение обнародуют только после того, как будет полностью выяснена структура акционеров и источники капитала потенциального инвестора.