Румунія протестувала систему перехоплення дронів Merops з ШІ від ексдиректора Google

Румунія екстрено посилює захист своїх кордонів на тлі війни в Україні. На базі біля Чорного моря завершилися випробування новітніх безпілотників-перехоплювачів системи Merops.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр оборони країни Раду Міруца заявив, що ШІ-дрони стануть на бойове чергування вже "за лічені дні". Розробником системи є компанія Project Eagle, яку заснував колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.
Система Merops - це комплексне рішення для боротьби з повітряними цілями. Вона вже успішно працює в Україні та Польщі, а тепер черга Румунії.
До складу комплексу входять:
наземна база управління;
мобільні пускові установки;
дрони-перехоплювачі Surveyor.
Апарати Surveyor діють автономно і штучний інтелект самостійно веде ціль. Радар допомагає системі працювати за будь-яких погодних умов, що значно підвищує шанси на перехоплення ворожих об'єктів.
Випробування тривали два тижні під егідою НАТО. Тестували все: радари, датчики та обладнання для постановки завад. Перевіряли наявні системи на міцність.
Міністр оборони Раду Міруца назвав випробування частково успішним. Під час одного з тестів перехоплювач надто швидко змінив курс. Він промахнувся повз ціль. Проте загальне враження від технології залишилося позитивним.
Головна мета розгортання системи - захистити річку Дунай, де російські дрони-порушники з'являються найчастіше.
Нові дрони доповнять систему ППО країни. Румунія активно купує західне та корейське озброєння.
Зараз румунське небо тримають:
Тепер до цього списку додадуть ШІ-перехоплювачі. Вони стануть першою лінією захисту. Такі дрони ефективно борються з дешевими безпілотниками, що дозволить не витрачати дорогі ракети Patriot на дрібні цілі.
В Україні почали розгортати дрони-перехоплювачі Terra A1. Новітні перехоплювачі вже передали одній із військових частин й зараз фахівці збирають відгуки безпосередньо від операторів.
Також Україна хоче підписати з Італією Drone Deal, заявив президент Зеленський. Україна пропонує італійцям військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет та систем радіоелектронної боротьби.
Також Сили оборони України запустили системне масштабування технології віддаленого керування дронами-перехоплювачами. Це дозволяє збивати ворожі цілі на відстані сотень і тисяч кілометрів від оператора.