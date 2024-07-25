Румунія підтвердила виявлення уламків "Шахедів", проінформувала союзників

Одобеску засудила атаку російських терористів на цивільну інфраструктуру України та підтвердила інформацію щодо виявлення уламків ворожих БпЛА на території Румунії.

"Уламки були знайдені на румунській території. Ми поінформували й координуємо дії з нашими союзниками з цього приводу. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", - написала Одобеску.

Нічна атака на Україну

У ніч на 25 липня російські терористи атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська. Загалом ворог застосував 38 безпілотника, які були запущені на кількох напрямках, зокрема - південь Одеської області та центральні регіони України.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 25 ударних БпЛА. Три "Шахеди" були втрачені після перетину державного кордону з Румунією.