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У Румунії виявили уламки "Шахедів" після нічної атаки РФ на Україну, - Digi24

Четвер 25 липня 2024 13:04
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У Румунії виявили уламки "Шахедів" після нічної атаки РФ на Україну, - Digi24 Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Румунії виявили уламки російських безпілотників "Шахед" після сьогоднішньої нічної атаки на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Військові джерела видання повідомили, що румунських солдатів відправили на пошуки російських дронів у повіт Тулча.

Вони виявили металеві деталі, які можуть бути компонентами використаних російських безпілотників у районі Плауру в дельті Дунаю.

Нічна атака на Україну

У ніч на 25 липня Росія здійснила чергову атаку на Україну, використовуючи 38 ударних безпілотників. Метою атаки стали об'єкти інфраструктури в центральних і південних регіонах країни.

Українським силам ППО вдалося збити 25 з 38 дронів, що атакували, також відомих як "Шахеди". Доля трьох безпілотників після перетину кордону з Румунією залишалася невідомою. Внаслідок атаки в Ізмаїльському районі Одеської області виникла пожежа, двоє людей отримали поранення.

Зазначимо, що у Румунії другу ніч поспіль оголошують повітряну тривогу через зальоти російських дронів на територію країни.

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