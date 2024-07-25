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Сили ППО вночі збили 25 із 38 "Шахедів". Три дрони "загубились" у Румунії

Україна, Четвер 25 липня 2024 09:08
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Сили ППО вночі збили 25 із 38 "Шахедів". Три дрони "загубились" у Румунії Фото: українські сили ППО збили 25 безпілотників в ніч на 25 липня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські війська атакували Україну дронами в ніч проти 25 липня. Сили ППО збили 25 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Атака у південному та центральних регіонах

Зазначається, що цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема - південь Одеської області та центральні регіони України.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Робота ППО

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА.

Також у Повітряних силах зазначили, що ще три "Шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову атакували по території України з повітря, для ударів застосувавши, зокрема, ударні безпілотники. У багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога.

Зокрема відомо про роботу ППО у Київській області та на підступах до столиці - українські захисники відбивали цю дронову атаку.

Зрештою українським силам ППО вдалось збити усі безпілотники на підступах до столиці.

Як повідомлялось, російські війська в ніч проти 25 липня знову атакували Ізмаїльський район. Внаслідок атаки дронів РФ почалася пожежа, постраждали люди.

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ППО Повітряні сили України Війна Росії проти України Атака дронів
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