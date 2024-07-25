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Румыния подтвердила обнаружение обломков "Шахедов", проинформировала союзников

Фото: Луминица Одобеску, глава Министерства иностранных дел Румынии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Румынии, после ночной атаки Российской Федерации на Украину, были обнаружены обломки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Румынии Луминицы Одобеску.

Одобеску осудила атаку российских террористов на гражданскую инфраструктуру Украины и подтвердила информацию об обнаружении обломков вражеских БпЛА на территории Румынии

"Обломки были найдены на румынской территории. Мы проинформировали и координируем действия с нашими союзниками по этому поводу. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", - написала Одобеску. 

Ночная атака на Украину

В ночь на 25 июля российские террористы атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарска. В общем враг применил 38 беспилотника, которые были запущены на нескольких направлениях, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Во время отражения атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 25 ударных БпЛА. Три "Шахеда" были потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

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Румыния