Румыния подтвердила обнаружение обломков "Шахедов", проинформировала союзников

Одобеску осудила атаку российских террористов на гражданскую инфраструктуру Украины и подтвердила информацию об обнаружении обломков вражеских БпЛА на территории Румынии.

"Обломки были найдены на румынской территории. Мы проинформировали и координируем действия с нашими союзниками по этому поводу. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", - написала Одобеску.

Ночная атака на Украину

В ночь на 25 июля российские террористы атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарска. В общем враг применил 38 беспилотника, которые были запущены на нескольких направлениях, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Во время отражения атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 25 ударных БпЛА. Три "Шахеда" были потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.