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Румунія піднімала винищувачі через російську атаку на Україну

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на середу, 2 жовтня, РФ здійснила нову атаку безпілотниками на цивільні об'єкти та інфраструктуру України в районі річкового кордону з Румунією, у повіті Тульча.

Національний військовий командний центр Румунії повідомив, що після виявлення безпілотників, що прямували в бік України поруч із румунським повітряним простором, було запроваджено заходи оповіщення для населення повітів Тулча і Галац. О 2:41 ночі громадянам було розіслано попередження через систему RO-Alert.

Для моніторингу ситуації два літаки F-18 ВПС Іспанії вилетіли з авіабази Міхаїла Когелнічану о 00:50, а два румунських F-16 піднялися в повітря близько 02:40 з авіабази Борча.

Іспанські та румунські винищувачі завершили свої місії до 03:00 і 05:00 відповідно. За цей час система радіолокаційного спостереження Румунії не зафіксувала порушення її повітряного простору безпілотниками.

Міністерство національної оборони Румунії продовжує інформувати союзників про ситуацію і засудило російські атаки на українські цивільні об'єкти як грубе порушення міжнародного права.

Нічна атака на Україну

1 жовтня ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск і рух ударних безпілотників. Дрони "Шахед" були зафіксовані в Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Одеській, Харківській та Кіровоградській областях.

Внаслідок нічної атаки на Сумщині сталося відключення електроенергії у споживачів.

Крім того, на кордоні з Румунією було тимчасово закрито пункт пропуску "Орлівка - Ісакча" на Одещині через удар дронів.

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