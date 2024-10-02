Румунія піднімала винищувачі через російську атаку на Україну

Національний військовий командний центр Румунії повідомив, що після виявлення безпілотників, що прямували в бік України поруч із румунським повітряним простором, було запроваджено заходи оповіщення для населення повітів Тулча і Галац. О 2:41 ночі громадянам було розіслано попередження через систему RO-Alert.

Для моніторингу ситуації два літаки F-18 ВПС Іспанії вилетіли з авіабази Міхаїла Когелнічану о 00:50, а два румунських F-16 піднялися в повітря близько 02:40 з авіабази Борча.

Іспанські та румунські винищувачі завершили свої місії до 03:00 і 05:00 відповідно. За цей час система радіолокаційного спостереження Румунії не зафіксувала порушення її повітряного простору безпілотниками.

Міністерство національної оборони Румунії продовжує інформувати союзників про ситуацію і засудило російські атаки на українські цивільні об'єкти як грубе порушення міжнародного права.