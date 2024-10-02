Нічна атака РФ по Сумській області: без світла залишились кілька громад
Через обстріл дронів Сумської області в ніч на 2 жовтня, є знеструмлення. Без світла залишились три громади Шосткінського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади", - йдеться у повідомленні.
Скільки споживачів без світла
Внаслідок атаки було знеструмлено понад 86 тисяч точок обліку споживачів у Шосткинському районі.
"Станом на ранок 2 жовтня тимчасово без електроенергії залишаються більш ніж 82 тисячі споживачів у цьому районі", - зазначили в ОВА.
Загалом на 2 жовтня майже 90 тисяч споживачів по всій Сумській області тимчасово без електроенергії.
Обстріли Сумської області
Російські війська постійно обстрілюють Сумську область. Зокрема, в ніч на 2 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Сумській області. Обстріл припав на об'єкти критичної інфраструктури Шосткинського району.
Додамо, що вранці 28 вересня окупанти двічі поспіль ударили по медустанові у Сумах. На момент атаки там знаходилося майже 90 пацієнтів, десять людей загинули.
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