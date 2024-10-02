Румыния поднимала истребители из-за российской атаки на Украину

В ночь на среду, 2 октября, РФ совершила новую атаку беспилотниками на гражданские объекты и инфраструктуру Украины в районе речной границы с Румынией, в уезде Тульча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
Национальный военный командный центр Румынии сообщил, что после обнаружения беспилотников, направлявшихся в сторону Украины рядом с румынским воздушным пространством, были введены меры оповещения для населения уездов Тулча и Галац. В 2:41 ночи гражданам были разосланы предупреждения через систему RO-Alert.
Для мониторинга ситуации два самолета F-18 ВВС Испании вылетели с авиабазы Михаила Когэлничану в 00:50, а два румынских F-16 поднялись в воздух около 02:40 с авиабазы Борча.
Испанские и румынские истребители завершили свои миссии к 03:00 и 05:00 соответственно. За это время система радиолокационного наблюдения Румынии не зафиксировала нарушения ее воздушного пространства беспилотниками.
Министерство национальной обороны Румынии продолжает информировать союзников о ситуации и осудило российские атаки на украинские гражданские объекты как грубое нарушение международного права.
1 октября вечером Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске и движении ударных беспилотников. Дроны "Шахед" были зафиксированы в Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.
В результате ночной атаки в Сумской области произошло отключение электроэнергии у потребителей.
Кроме того, на границе с Румынией был временно закрыт пункт пропуска "Орловка - Исакча" в Одесской области из-за удара дронов.
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