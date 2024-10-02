Румыния поднимала истребители из-за российской атаки на Украину

Национальный военный командный центр Румынии сообщил, что после обнаружения беспилотников, направлявшихся в сторону Украины рядом с румынским воздушным пространством, были введены меры оповещения для населения уездов Тулча и Галац. В 2:41 ночи гражданам были разосланы предупреждения через систему RO-Alert.

Для мониторинга ситуации два самолета F-18 ВВС Испании вылетели с авиабазы Михаила Когэлничану в 00:50, а два румынских F-16 поднялись в воздух около 02:40 с авиабазы Борча.

Испанские и румынские истребители завершили свои миссии к 03:00 и 05:00 соответственно. За это время система радиолокационного наблюдения Румынии не зафиксировала нарушения ее воздушного пространства беспилотниками.

Министерство национальной обороны Румынии продолжает информировать союзников о ситуации и осудило российские атаки на украинские гражданские объекты как грубое нарушение международного права.