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Румыния поднимала истребители из-за российской атаки на Украину

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на среду, 2 октября, РФ совершила новую атаку беспилотниками на гражданские объекты и инфраструктуру Украины в районе речной границы с Румынией, в уезде Тульча.

Национальный военный командный центр Румынии сообщил, что после обнаружения беспилотников, направлявшихся в сторону Украины рядом с румынским воздушным пространством, были введены меры оповещения для населения уездов Тулча и Галац. В 2:41 ночи гражданам были разосланы предупреждения через систему RO-Alert.

Для мониторинга ситуации два самолета F-18 ВВС Испании вылетели с авиабазы Михаила Когэлничану в 00:50, а два румынских F-16 поднялись в воздух около 02:40 с авиабазы Борча.

Испанские и румынские истребители завершили свои миссии к 03:00 и 05:00 соответственно. За это время система радиолокационного наблюдения Румынии не зафиксировала нарушения ее воздушного пространства беспилотниками.

Министерство национальной обороны Румынии продолжает информировать союзников о ситуации и осудило российские атаки на украинские гражданские объекты как грубое нарушение международного права.

Ночная атака на Украину

1 октября вечером Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске и движении ударных беспилотников. Дроны "Шахед" были зафиксированы в Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.

В результате ночной атаки в Сумской области произошло отключение электроэнергии у потребителей.

Кроме того, на границе с Румынией был временно закрыт пункт пропуска "Орловка - Исакча" в Одесской области из-за удара дронов.

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