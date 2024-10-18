UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У четвер Румунія підняла в повітря чотири винищувачі після того, як невеликий літаючий об'єкт, ймовірно, безпілотник, порушив національний повітряний простір на відстані до 14 км углиб країни в південно-східному повіті Констанца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сигнал радара показав, що сухопутний кордон Румунії був перетнутий близько 16:00 за Грінвічем", - йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, в якій додається, що безпілотник був вперше виявлений прямуючим до Румунії над Чорним морем.

Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 і два іспанські F-18, які виконуватимуть місії з патрулювання повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не помітили БПЛА. Жителям округу Констанца було рекомендовано сховатися.

Пізно ввечері 16 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

У Києві було чутно вибухи через роботу ППО з відбиття ворожої атаки.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки на Київщині було пошкоджено житловий будинок, обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРумунія