Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника

"Сигнал радара показав, що сухопутний кордон Румунії був перетнутий близько 16:00 за Грінвічем", - йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, в якій додається, що безпілотник був вперше виявлений прямуючим до Румунії над Чорним морем.

Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 і два іспанські F-18, які виконуватимуть місії з патрулювання повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не помітили БПЛА. Жителям округу Констанца було рекомендовано сховатися.