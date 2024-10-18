Румыния поднимала в воздух истребители для перехвата неизвестного беспилотника

В четверг Румыния подняла в воздух четыре истребителя после того, как небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушил национальное воздушное пространство на расстоянии до 14 км вглубь страны в юго-восточном уезде Констанца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Сигнал радара показал, что сухопутная граница Румынии была пересечена около 16:00 по Гринвичу", — говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, в котором добавляется, что беспилотник был впервые обнаружен направляющимся в Румынию над Черным морем.
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и два испанских F-18, которые будут выполнять миссии по патрулированию воздушного пространства страны до конца года. Пилоты не заметили БПЛА. Жителям округа Констанца было рекомендовано укрыться.
Поздно вечером 16 октября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".
В Киеве были слышны взрывы из-за работы ПВО по отражению вражеской атаки.
Позже стало известно, что в результате атаки в Киевской области был поврежден жилой дом, обошлось без пострадавших.
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