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Румыния поднимала два F-16 из-за воздушной атаки РФ по Украине: обнаружили ли обломки дронов

Румыния, Среда 24 июля 2024 11:23
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Румыния поднимала два F-16 из-за воздушной атаки РФ по Украине: обнаружили ли обломки дронов Фото: Румыния поднимала два F-16 из-за воздушной атаки РФ по Украине (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Румынии, несмотря на звуки взрывов на территории округа Тульча, еще не обнаружили обломков российских беспилотников. В то же время, воздушные силы страны поднимали F-16 в связи с этой ситуацией для мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как отмечают в ведомстве, в ночь с 23 на 24 июля российские войска совершили новую серию беспилотных атак на территорию Украины, вблизи границы с Румынией, в Тульчинском уезде.

Национальный центр военного командования Румынии сообщил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям страны о принятии мер по оповещению населения округа Тульча. Стоит отметить, что этот город находится недалеко от Одесской области, которую ночью силы РФ атаковали дронами.

Отмечается, что в связи с этой ситуацией были развернуты два истребителя F-16 для мониторинга, являющихся частью регулярной процедуры.

В то же время Министерство национальной обороны распорядилось принять меры по проведению расследований на местности, в окрестностях Плаура, с целью поиска возможных объектов, упавших на румынскую территорию, поиски, которые будут продолжаться в течение дня.

Ночная атака "Шахедами"

Воздушная тревога в приграничной Румынии звучала на фоне очередной масштабной воздушной атаки РФ по территории Украины ударными дронами типа "Шахед". Одна из волн беспилотников атаковала Измаил и Измаильский район.

Также захватчики ударили ракетами по пригороду Харькова. В результате удара по частному дому погиб по меньшей мере один человек.

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Румыния F-16 Взрыв Война России против Украины Атака дронов
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