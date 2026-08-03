Румунія підірве скелю, щоб врятувати свою АЕС

У Румунії військові готуються висадити в повітря скелю на Дунаї, аби зберегти в робочому стані атомний реактор. Причина - катастрофічне обміління річки через посуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Digi24.
Румунська армія готується підірвати скелю на річці Дунай, щоб змінити потік води і зберегти в робочому стані один з реакторів атомної електростанції.
Військові вже провели два підриви. Заступник командувача Військово-морських сил Румунії Марсель Некулає розповів, що спочатку цього мало вистачити, однак скеля виявилася твердішою, ніж очікувалося.
До операції залучили понад 100 військових. Кожен заряд буде потужним - його використають, щоб перенаправити потік рукава Бала до рукава Старого Дунаю.
У Європі тривала сильна посуха, через яку на Дунаї зафіксували історичне обміління.
Низький рівень води вже вплинув на транспорт, туризм, промисловість та енергетику кількох європейських країн.
Раніше повідомлялося, що через обміління Дунаю в Угорщині можуть зупинити єдину в країні атомну електростанцію. Влада попереджала, що низький рівень води в річці загрожує роботі станції.
Згодом прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про надзвичайну ситуацію та попередив, що найближчі п'ять днів можуть стати критичними для енергосистеми країни.