Румунія підірве скелю, щоб врятувати свою АЕС

Що відомо про підрив скелі

Румунська армія готується підірвати скелю на річці Дунай, щоб змінити потік води і зберегти в робочому стані один з реакторів атомної електростанції.

Військові вже провели два підриви. Заступник командувача Військово-морських сил Румунії Марсель Некулає розповів, що спочатку цього мало вистачити, однак скеля виявилася твердішою, ніж очікувалося.

До операції залучили понад 100 військових. Кожен заряд буде потужним - його використають, щоб перенаправити потік рукава Бала до рукава Старого Дунаю.

У Європі тривала сильна посуха, через яку на Дунаї зафіксували історичне обміління.

Низький рівень води вже вплинув на транспорт, туризм, промисловість та енергетику кількох європейських країн.