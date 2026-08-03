Румыния взорвет скалу, чтобы спасти свою АЭС

Что известно о подрыве скалы

Румынская армия готовится взорвать скалу на реке Дунай, чтобы изменить поток воды и сохранить в рабочем состоянии один из реакторов атомной электростанции.

Военные уже провели два подрыва. Заместитель командующего Военно-морскими силами Румынии Марсель Некулае рассказал, что сначала этого должно было хватить, однако скала оказалась более жесткой, чем ожидалось.

К операции привлекли более 100 военных. Каждый заряд будет мощным – его используют, чтобы перенаправить поток рукава Бала в рукав Старого Дуная.

В Европе продолжалась сильная засуха, из-за которой на Дунае зафиксировали историческое обмеление.

Низкий уровень воды уже оказал влияние на транспорт, туризм, промышленность и энергетику нескольких европейских стран.