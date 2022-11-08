Румунія накопичила до зими рекордні запаси газу
Румунія напередодні зими має понад три мільярди кубометрів природного газу в сховищах, що є рекордною кількістю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики Румунії Вірджила Попеску.
"Ми перевищили три мільярди кубометрів природного газу у сховищах! Абсолютний рекорд! Сьогодні, 7 листопада, у нас у сховищах 97,75% природного газу - 3000,7 мільйони кубометрів!", - написав міністр.
За його словами, взимку у країни не буде проблем з газом. Населення та економіка не постраждають.
Румунія виконала вимогу Європейської комісії щодо заповнення принаймні 80% сховищ до середини вересня.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Румунія допомогла Молдові з постачанням електроенергії після того, як країна втратила український імпорт.
Також раніше ми писали, що Румунія розпочала обшуки у сербській компанії NIS Petrol, яка контролюється російською групою "Газпром нефть". Її підозрюють у шпигунстві.
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