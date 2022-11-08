Румыния накопила до зимы рекордные запасы газа

Румыния накануне зимы имеет более трех миллиардов кубометров природного газа в хранилищах, что является рекордным количеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Румынии Вирджила Попеску.

"Мы превысили три миллиарда кубометров природного газа в хранилищах! Абсолютный рекорд! Сегодня, 7 ноября, у нас в хранилищах 97,75% природного газа - 3000,7 миллиона кубометров!", - написал министр.

По его словам, зимой у страны не будет проблем с газом. Население и экономика не пострадают.

Румыния выполнила требование Европейской комиссии по заполнению не менее 80% хранилищ до середины сентября.