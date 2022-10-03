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Румунія провела обшуки у підконтрольній "Газпром нефть" компанії. Підозрюють в шпигунстві

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Понеділок 03 жовтня 2022 18:06
Румунія провела обшуки у підконтрольній "Газпром нефть" компанії. Підозрюють в шпигунстві Фото: Румунія провела обшуки у підконтрольній "Газпром нефть" компанії (Getty Iamges)
Автор: Сергій Пишкін

Румунія розпочала обшуки у сербській компанії NIS Petrol, яка контролюється російською групою "Газпром нефть". Її підозрюють у шпигунстві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Opinia Timisoarei.

Обшуки проводились в офісах NIS Petrol й в будинках співробітників компанії в Тімішоарі та Бухаресті.

Загалом проводилось 9 обшуків: 5 з них у Тімішоарі й 3 у столиці. З офісів були вилучені документи й комп'ютери.

Згідно з даними джерела видання, обшуки є частиною справи DIICOT, в рамках якої Румунія розслідує незаконну передачу комп'ютерних даних, інформації про нафтові родовища в країні та незаконний доступ до систем.

Також не виключається, що важлива інформація про запаси в західній частині країни могла потрапити до Сербії або ж Росії.

Більше 8 людей будуть доставлені на слухання до штаб-квартири DIICOT в Тімішоарі.

Слідчі повідомляють про можливий витік несанкціонованої конфіденційної інформації, яка пов'язана з розвідкою на родовищах титею і газу, що проводилася з 2014 року в Тіміші.

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