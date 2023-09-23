Румунія готує українських держслужбовців до переговорів про членство в ЄС

Група державних службовців з України завершила тижневу навчальну програму в Румунії, спрямовану на підготовку експертів у сфері євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Метою програми є ознайомлення її учасників з інституційною системою ЄС, секторальною інтеграцією, доступом до структурних фондів, транскордонною співпрацею та економічною політикою ЄС.

Ця програма має допомогти підвищити здатність та кваліфікацію українських експертів євроінтеграційної сфери, які будуть залучені до переговорів щодо членства України в ЄС.

"Україна динамічно рухається до відкриття перемовин про членство в ЄС, тому зараз особливо важливо переймати досвід країн-членів, які вже пройшли цей шлях", - прокоментувала Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Навчання пройшли 20 державних службовців, зокрема представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісу Президента України, комітетів Верховної Ради України, міністерств та відомств. Протягом п’яти навчальних днів держслужбовці переймали досвід румунських колег для успішної реалізації європейських прагнень України.

Вступ України до ЄС

У минулому році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Тепер вона повинна виконати низку умов, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться цього року.

Видання Bloomberg заявило, що Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні.

Своєю чергою, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що термін вступу України до ЄС залежить саме від Києва.

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