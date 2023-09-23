Румыния готовит украинских госслужащих к переговорам о членстве в ЕС

Группа государственных служащих Украины завершила недельную учебную программу в Румынии, направленную на подготовку экспертов в сфере евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Целью программы является ознакомление ее участников с институциональной системой ЕС, секторальной интеграцией, доступом к структурным фондам, трансграничным сотрудничеством и экономической политикой ЕС.

Эта программа должна помочь повысить способность и квалификацию украинских экспертов евроинтеграционной сферы, которые будут вовлечены в переговоры по членству Украины в ЕС.

"Украина динамично движется к открытию переговоров о членстве в ЕС, поэтому сейчас особенно важно перенимать опыт стран-членов, уже прошедших этот путь", - прокомментировала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Учения прошли 20 государственных служащих, в том числе представители Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, Офиса Президента Украины, комитетов Верховной Рады Украины, министерств и ведомств. В течение пяти учебных дней госслужащие перенимали опыт румынских коллег для успешной реализации европейских стремлений Украины.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Теперь он должен выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре.

В свою очередь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что срок вступления Украины в ЕС зависит именно от Киева.

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