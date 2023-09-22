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Голова Єврокомісії про вступ України до ЄС: термін залежить від Києва

П'ятниця 22 вересня 2023 17:20
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Голова Єврокомісії про вступ України до ЄС: термін залежить від Києва Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Терміни вступу України до Європейського союзу залежать від того, коли вона сама буде готова.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Washington Post.

"Це (вступ до ЄС, - ред.) залежить від того, коли країна буде готова до вступу. Звичайно, існують критерії судової системи, верховенства закону, економічної готовності. Існує цілий набір критеріїв, які мають бути виконані для приєднання до єдиного ринку та ЄС", - заявила вона.

Глава Єврокомісії додала, що не може назвати терміни вступу України до ЄС, оскільки це залежить від швидкості реформ.

Вступ України до ЄС

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Тепер Київ має виконати низку умов, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться цього року.

Видання Bloomberg заявило, що Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні.

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