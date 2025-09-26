Румунія залучає Україну до виробництва дронів у рамках SAFE, - Reuters

Румунія планує співпрацювати з Україною у виробництві дронів у рамках європейської оборонної програми SAFE. Водночас повноцінна багаторівнева ППО країни буде готова щонайменше через сім років.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Reuters розповіли джерела в румунському уряді.

Румунія вже веде переговори з Україною, "дронові технології якої були випробувані у великомасштабних боях", щоб розпочати спільне виробництво.

Виготовлення дронів фінансуватиметься через ініціативу ЄС SAFE (збільшення оборонних спроможностей).

На створення багаторівневої системи протиповітряної оборони Румунії знадобиться щонайменше сім років, повідомило урядове джерело.

Бухарест отримає 16,6 млрд євро (19,4 млрд доларів) за програмою SAFE, що, за словами прем’єр-міністра Іліє Болоджана, дозволить щороку протягом п’яти років спрямовувати на військові закупівлі близько 1% ВВП.

Наразі ППО Румунії включає винищувачі F-16, системи Patriot, реактивні установки HIMARS від Lockheed Martin, південнокорейські зенітні ракети малої дальності Chiron та німецькі зенітні гармати Gepard.

Джерело зазначило, що останні два варіанти є найбільш економічно ефективними для боротьби з дронами.

Gepard розташовані біля населених пунктів поблизу українського кордону, однак вартість покриття всього кордону та їх постійного обслуговування була б надмірною.

Ініціатива ЄС SAFE

Механізм SAFE (Security Action for Europe) - це нова фінансова ініціатива Європейського Союзу, яка була ухвалена в травні цього року.

Її мета - зміцнення оборонної промисловості та підвищення готовності ЄС до захисту своїх інтересів.

У рамках SAFE передбачено виділення до 150 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів для країн-членів ЄС, України та інших партнерів, зацікавлених у спільних оборонних проєктах.

Також SAFE передбачає можливість замовлення зброї для країн ЄС на українських підприємствах.