Румунія чекає від України план дій по контролю над експортом зерна

Уряд Румунії очікує від України подання плану дій щодо ефективних заходів контролю над експортом аграрної промисловості, який Київ має підготувати до вечора понеділка, 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-реліз румунського уряду.

Така заява Бухареста прозвучала після рішення Європейської комісії 15 вересня не продовжувати заборону ввезення українських зернових до Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини.

При цьому в Комісії зазначили, що українська сторона має з 16 вересня запровадити заходи щодо контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб "запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів".

Як заявили в уряді Румунії, у залежності від представленого Україною плану дій Бухарест "ухвалить рішення щодо відповідних заходів стосовно захисту румунських фермерів".

Також у релізі йдеться, що румунська сторона перебуває у постійному контакті з Єврокомісією та Україною для забезпечення, щоб "новий механізм обмеження імпорту української продукції, запропонований ЄК, запобіг утрудненню ринків країн-членів ЄС".

Обмеження імпорту українського зерна

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт зерна з України. При цьому 15 вересня Єврокомісія скасувала такі обмеження.

Проте майже одразу після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна запровадить ембарго на українське зерно, незважаючи на те, що Єврокомісія скасувала обмеження.

Крім того, Угорщина також ухвалила рішення про продовження заборони імпорту сільгосппродукції з України. Про аналогічне рішення заявили і в Словаччині.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що держава цивілізовано відповідатиме на обмеження щодо імпорту українського зерна.