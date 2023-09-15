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Слідом за Польщею. Угорщина ввела заборону на ввезення з України сільгосппродукції

П'ятниця 15 вересня 2023 21:04
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Слідом за Польщею. Угорщина ввела заборону на ввезення з України сільгосппродукції Фото: Іштван Надь (facebook.com/nagyistvan.movar)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина сьогодні, 15 вересня, ухвалила рішення про продовження заборони імпорту сільгосппродукції з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя.

"Рішення було ухвалено в Брюсселі: заборона на імпорт українського зерна продовжуватися не буде", - йдеться в повідомленні.

Відтак Угорщина вирішила закрити кордони для 24 видів українських товарів, що перебувають під національною юрисдикцією.

Міністр аргументував це захистом інтересів угорських фермерів.

Обмеження імпорту зерна

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт українського зерна.

Сьогодні Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

"До цього моменту Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня", - заявили в Єврокомісії.

Проте майже одразу після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна запровадить ембарго на українське зерно попри те, що Єврокомісія скасувала обмеження.

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