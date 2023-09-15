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Словаччина продовжує заборону імпорту українського зерна

П'ятниця 15 вересня 2023 23:14
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Словаччина продовжує заборону імпорту українського зерна Фото: Словаччина продовжує заборону імпорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина продовжила заборону імпорту зерна з України, незважаючи на рішення Єврокомісії скасувати відповідні заходи.

Про це заявив міністр сільського господарства Словаччини Йожеф Біреш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він оголосив про рішення продовжити обмеження на імпорт після того, як про відповідні рішення заявили Польща та Угорщина.

Такі обмеження не стосуються транзиту українського зерна.

Заборона імпорту зерна з України

Нагадаємо, кілька країн Євросоюзу запровадили заборону на імпорт зерна з України ще навесні. Це було пов'язано з тим, що купівля зерна сильно впливала ціни на внутрішніх ринках країн.

Пізніше обмеження на імпорт українського зерна для Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини запровадила Єврокомісія. Дія заходів закінчується сьогодні.

ЄК вже оголосила про те, що знімає обмеження, пов'язані з українським зерном.

Незважаючи на таке рішення відомства, Польща та Угорщина продовжили заборону самостійно.

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