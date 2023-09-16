Румыния ждет от Украины план действий по контролю над экспортом зерна

Правительство Румынии ожидает от Украины представления плана действий по эффективным мерам контроля над экспортом аграрной промышленности, который Киев должен подготовить до вечера понедельника, 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-релиз румынского правительства.

Такое заявление Бухареста прозвучало после решения Европейской комиссии 15 сентября не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Румынию, Польшу, Болгарию, Венгрию и Словакию.

При этом в Комиссии отметили, что украинская сторона должна с 16 сентября ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы "предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов".

Как заявили в правительстве Румынии, в зависимости от представленного Украиной плана действий Бухарест "примет решение о соответствующих мерах по защите румынских фермеров".

Также в релизе говорится, что румынская сторона находится в постоянном контакте с Еврокомиссией и Украиной для обеспечения, чтобы "новый механизм ограничения импорта украинской продукции, предложенный ЕК, предотвратил затруднения рынков стран-членов ЕС".

Ограничение импорта украинского зерна

Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт зерна из Украины. При этом 15 сентября Еврокомиссия отменила такие ограничения.

Однако почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения.

Кроме того, Венгрия также приняла решение о продлении запрета на импорт сельхозпродукции из Украины. Об аналогичном решении заявили и в Словакии.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет цивилизованно отвечать на ограничения, касающиеся импорта украинского зерна.