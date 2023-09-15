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Зеленський про обмеження імпорту українського зерна: будемо цивілізовано відповідати

П'ятниця 15 вересня 2023 21:21
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Зеленський про обмеження імпорту українського зерна: будемо цивілізовано відповідати Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде цивілізовано відповідати на обмеження, які стосуються імпорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він подякував їй за те, що ЄК не продовжили обмеження, які стосувались імпорту українського зерна.

"Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються. Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати", - написав він.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму мікроблозі в Twitter написав, що зняття заборони є справедливим рішенням, яке сприятиме глобальній продовольчій безпеці.

Він зауважив, що Україна готова до подальшого діалогу з партнерами з усіх питань торгівлі та логістики.

А ось у своєму Telegram-каналі Шмигаль написав, що в умовах блокування українських портів рішення ЄК позитивно вплине на економіку України. Водночас він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції. Адже такі обмеження можуть стати предметом арбітражу в рамках СОТ.

"Ми готові до подальшого діалогу з нашими сусідами та Європейською комісією з усіх питань торгівлі та логістики. Впевнений, що ми зможемо знайти спільне бачення та взаємовигідні підходи", - підкреслив він.

Обмеження імпорту зерна

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт українського зерна.

Сьогодні Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

"До цього моменту Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня", - заявили в Єврокомісії.

Проте майже одразу після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна запровадить ембарго на українське зерно попри те, що Єврокомісія скасувала обмеження.

Угорщина також ухвалила рішення про продовження заборони імпорту сільгосппродукції з України.

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Володимир Зеленський зерновий коридор Єврокомісія
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