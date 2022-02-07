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Кто за рулем? ГБР изучило видео с более чем тысячи камер по делу Трухина

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 12:41
Кто за рулем? ГБР изучило видео с более чем тысячи камер по делу Трухина Фото: народный депутат Александр Трухин (facebook com aleksandrtrukhin40)
Автор: РБК-Украина

Детективы Государственного бюро расследований отследили путь народного депутата Александра Трухина от Полтавы до Киева в день резонансного ДТП. Следователи изучили записи с более чем тысячи камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"В Государственном бюро расследований изучили материалы по видеокамерам от Полтавы в Киев, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета", - отметили правоохранители.

В ГБР добавили, что авария произошла на участке трассы, где не было камер. Последняя рабочая камера была установлена в Борисполе.

"Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя - пятая - продолжается. После ее завершения можно будет окончательно ответить на личность водителя", - объяснили в ведомстве.

В Бюро подчеркнули, что обращались с официальным запросом в полицию и издание "Украинская правда" с просьбой предоставить необходимые видеоматериалы, однако следователи так и не получили их.

По данным ГБР, материалы дела Трухина составляют более 5 томов. За это время следователи допросили самого парламентария, полицейского, который оформлял ДТП, и других фигурантов.

"Допрошено значительное количество свидетелей, в том числе народный депутат, другие участники происшествия, полицейские. В частности, сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, среди прочего, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию", - добавили следователи.

Напомним, что на прошлой неделе в сети появилось видео с места ДТП с нардепом Александром Трухиным. На кадрах видно, как он предлагает взятку полицейскому и пытаются скрыться с места аварии.

Как ранее РБК-Украина сообщало, что расследованием данного инцидента занялось Государственное бюро расследований.

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