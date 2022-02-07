Хто за кермом? ДБР вивчило відео з більш ніж тисячі камер у справі Трухіна

Детективи Державного бюро розслідувань відстежили шлях народного депутата Олександра Трухіна від Полтави до Києва в день резонансної ДТП. Слідчі вивчили записи з більш ніж тисячі камер відеоспостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

"У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП. Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору.", - зазначили правоохоронці.

У ДБР додали, що аварія сталася на ділянці траси, де не було камер. Остання робоча камера була встановлена в Борисполі.

"Тому було призначено низку експертиз, які встановили б особу водія в момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання - п'ята - триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", - пояснили у відомстві.

У Бюро підкреслили, що зверталися з офіційним запитом у поліцію і видання "Українська правда" з проханням надати необхідні відеоматеріали, проте слідчі так і не отримали їх.

За даними ДБР, матеріали справи Трухіна складають понад 5 томів. За цей час слідчі допитали самого парламентаря, поліцейського, який оформляв ДТП, та інших фігурантів.

"Допитана значна кількість свідків, у тому числі народний депутат, інші учасники пригоди, поліцейські. Зокрема, сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію", - додали слідчі.