ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ГБР о деле Трухина: видео исследуем, дадим юридическую оценку действиям

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 10:04
ГБР о деле Трухина: видео исследуем, дадим юридическую оценку действиям Фото: народный депутат Александр Трухин (facebook.com/aleksandrtrukhin40)
Автор: Анастасия Рокитна

В Государственном бюро расследований прокомментировали публикацию скандального видео с народным депутатом Александром Трухиным. Соответствующего видео на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Как сообщили правоохранители, в настоящее время следствие еще продолжается. Государственное бюро расследований проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Попутно подчеркнем, что следователи ГБР допросили сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем.

Напомним, Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Отметим, Министерство внутренних дел Украины обнародовало позицию после публикации скандального видео с народным депутатом от "Слуги народа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа ГБР
NEWS
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом