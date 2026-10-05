За руку з мрією: діти українських військових вивели національну збірну на матч Ліги націй

Діти військових, які відновлюються в центрах RECOVERY, вивели збірні України та Північної Ірландії на матчі у Трнаві.

Деталі цієї події розповідає РБК-Україна з посиланням на пресреліз RECOVERY.

Футболісти вйшли на поле за руку з дітьми

У Трнаві перед матчем Україна-Північна Ірландія в межах групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27 гравців обох збірних на поле вивели 15 дітей українських захисників і захисниць. Їхні батьки проходили або проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережі RECOVERY.

"За руку з мрією" – соціальний проект Української асоціації футболу, створений для підтримки дітей військовослужбовців Сил оборони України та дітей із соціально вразливих категорій.

Учасники проекту отримують шанс, який випадає небагатьом: вивести гравців національної збірної України на поле перед домашніми матчами.

Так УАФ висловлює вдячність родинам захисників і захисниць, підтримує дітей під час війни і дарує їм момент, який вони запам'ятають на все життя.

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Спочатку була екскурсія, а після – футбольний матч

Поїздку для дітей організували Українська асоціація футболу та проєкт RECOVERY, заснований Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони України. Для багатьох із них це була перша нагода побувати на великому стадіоні та наживо побачити матч збірної України.

День матчу почався для дітей і їхніх родин з екскурсії Братиславою. А перед поєдинком на них чекала зустріч, про яку багато хто з дітей мріяв, – зі збірною України.

Там для малечі підготували особливі сюрпризи: кожна дитина отримала іменне джерсі, яке одразу ж одягнула, та м'яч з автографом президента УАФ Андрія Шевченка. На ці м'ячі діти залюбки збирали підписи гравців збірної.

Діти військових вивели на поле українських футболістів (фото: RECOVERY)

Серед тих, хто вийшов на поле, була десятирічна Софія Архіпова з Одеси. Вона займається танцями та плаванням, мріє навчитися грати на фортепіано і давно цікавиться футболом. Проте на справжньому матчі ще ніколи не була. Її батько, Олександр, служить у Державній прикордонній службі України.

Після травми плеча він проходить відновлення в RECOVERY на базі санаторію "Аркадія" в Одесі. Разом з донькою вони люблять подорожувати й відкривати нові міста. Цього разу спільна подорож привела їх до Братислави.

Ще до матчу Софія точно знала, кого хоче вивести на поле: "Я дуже хочу Ярмоленка вивести, дуже предуже".І мрія здійснилася: Софія вийшла на поле, тримаючи за руку Андрія Ярмоленка.

"Моя мрія здійснилася, я виводила Ярмоленка! Я ніколи не була на матчі, дякую за можливість, щоб я була на футболі", – ділиться враженнями дівчинка.

Діти військових вивели на поле українських футболістів (фото: RECOVERY)

Семирічна Мія Ніколенко приїхала з Вінниці. Тато називає її справжньою бурею емоцій: Мія допитлива, має сильний характер і у свої сім років уже здобула 8 кю з карате.

Для її родини футбол - особлива історія, адже батько Мії, Олег, грав понад 10 років. Олег служив у ЗСУ з 2023 року, а після важкого поранення відновлювався у вінницькому центрі RECOVERY.

Як і Софія, Мія вперше потрапила на футбольний матч: "Ні разу не була на футболі. Мета поїздки – це подивитися, вийти з кимось. Я б хотіла вивести Миколенка". На поле Мія вийшла разом із гравцем збірної Північної Ірландії Треєм Г'юмом.

Діти військових вивели на поле українських футболістів (фото: RECOVERY)

Шестирічна Меланія Бондар приїхала з Хмельницького. Її тато, Сергій, отримав поранення ще у 2015 році й відчуває його наслідки досі, тож зараз проходить черговий курс відновлення в RECOVERY.

Мама Меланії, Ольга, служила у військовому госпіталі, де вони з Сергієм і познайомилися. Меланія плаває з шести місяців і легко знаходить спільну мову і з дітьми, і з дорослими.

"У цьому вона більше схожа на мене, адже наш тато не дуже балакучий", – жартує Ольга. Меланія вивела на поле свого однофамільця – захисника збірної України Валерія Бондаря.

Після церемонії відкриття матчу діти приєдналися до батьків на трибунах і вболівали за Національну збірну. Поїздка стала можливою завдяки Українській асоціації футболу та національній мережі реабілітаційних центрів RECOVERY.