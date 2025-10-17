Діти військових з центрів RECOVERY вивели збірні України й Азербайджану на матч

В Кракові на стадіоні "Краковія" на матчі відбору ЧС-2026 "Україна - Азербайджан" гравців на поле вивели діти військових, які проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережі RECOVERY.

Завдяки Українській асоціації футболу та проєкту RECOVERY, заснованому Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони, діти вперше потрапили на великий стадіон і здійснили свою мрію наживо побачити матч збірної України.

Серед цих дітлахів були й діти ветеранів, які вперше після реабілітації батьків мали спільну з ними подорож, що стало особливим моментом єднання.

"У мене були переживання, коли я виходила з футболістами на поле. Боялася, що загублюся, і тремтіла, бо це був мій перший раз. Я дуже хвилювалася - навколо стільки відомих гравців! Здавалося, що від того, як я вийду, залежить усе моє життя", - поділилася враженнями Катя, яка виводила на поле Олексія Гуцуляка, автора першого гола збірної України у ворота Азербайджану.

"Я щасливий, що зміг поїхати в таку подорож. Коли я виходив із футболістами на поле, сильно тремтів, мені було трохи лячно. Але це не страшно! Просто футболісти брали за руку й виходили. А потім, коли лунав Гімн України, вони клали руку на плече, і ми співали", - розповів Ілля, що виводив на поле Артема Довбика.

"Це було дуже класно! Мені дуже сподобалось! Хотів би ще раз. Дякую", - наголосив Матвій, який вивів на поле капітана збірної Азербайджану Еміна Махмудова. Батько Матвія вже понад 10 років віддано служить Україні.