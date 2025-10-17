Діти військових з центрів RECOVERY вивели збірні України й Азербайджану на матч
В Кракові на стадіоні "Краковія" на матчі відбору ЧС-2026 "Україна - Азербайджан" гравців на поле вивели діти військових, які проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережі RECOVERY.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.
Завдяки Українській асоціації футболу та проєкту RECOVERY, заснованому Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони, діти вперше потрапили на великий стадіон і здійснили свою мрію наживо побачити матч збірної України.
Серед цих дітлахів були й діти ветеранів, які вперше після реабілітації батьків мали спільну з ними подорож, що стало особливим моментом єднання.
"У мене були переживання, коли я виходила з футболістами на поле. Боялася, що загублюся, і тремтіла, бо це був мій перший раз. Я дуже хвилювалася - навколо стільки відомих гравців! Здавалося, що від того, як я вийду, залежить усе моє життя", - поділилася враженнями Катя, яка виводила на поле Олексія Гуцуляка, автора першого гола збірної України у ворота Азербайджану.
"Я щасливий, що зміг поїхати в таку подорож. Коли я виходив із футболістами на поле, сильно тремтів, мені було трохи лячно. Але це не страшно! Просто футболісти брали за руку й виходили. А потім, коли лунав Гімн України, вони клали руку на плече, і ми співали", - розповів Ілля, що виводив на поле Артема Довбика.
"Це було дуже класно! Мені дуже сподобалось! Хотів би ще раз. Дякую", - наголосив Матвій, який вивів на поле капітана збірної Азербайджану Еміна Махмудова. Батько Матвія вже понад 10 років віддано служить Україні.
Зауважимо, що серед дітей був присутній і Ростислав, син гравця ампфутбольної команди МСК "Дніпро" (Черкаси) Максима Сороки. 2015 року Максим склав присягу, а у вересні 2024-го зазнав важкого поранення від ураження FPV-дроном, внаслідок чого втратив ногу.
Під час реабілітації в RECOVERY він уперше вийшов на тренування з ампфутболу. Тепер Максим має дві родини - свою й футбольну, що дає сили рухатися далі.
Після церемонії відкриття матчу діти приєдналися до батьків на трибунах та палко вболівали за збірну України.
Що відомо про проект RECOVERY
RECOVERY - національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки, щоб допомогти силам безпеки й оборони України. Станом на сьогодні в Україні працюють 18 реабілітаційних центрів RECOVERY, де вже безоплатно відновилися понад 34 тисяч військових.