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За руку с мечтой: дети украинских военных вывели национальную сборную на матч Лиги наций

19:22 05.10.2026 Пн
4 мин
Благотворительность
aimg Анна Шиканова
За руку с мечтой: дети украинских военных вывели национальную сборную на матч Лиги наций Дети героев вывели на поле футболистов сборной Украины перед матчем с Ирландией (фото: RECOVERY)
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Дети военных, которые сейчас восстанавливаются в центрах RECOVERY, вывели сборные Украины и Северной рландии на матче в Трнаве.

Детали этого события рассказывает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз RECOVERY.

Футболисты вышли на поле за руку с детьми

В Трнаве перед матчем Украина-Северная Ирландия в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА 2026/27 игроков обеих сборных на поле вывели 15 детей украинских защитников и защитниц. Их родители проходили или проходят реабилитацию после ранений в центрах национальной сети RECOVERY.

"За руку с мечтой" – социальный проект Украинской ассоциации футбола, созданный для поддержки детей военнослужащих Сил обороны Украины и детей из социально уязвимых категорий.

Участники проекта получают редкий шанс: вывести игроков национальной сборной Украины на поле перед домашними матчами.

Так УАФ выражает благодарность семьям защитников и защитниц, поддерживает детей во время войны и дарит им момент, который они запомнят на всю жизнь.

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Сначала была экскурсия, а после – футбольный матч

Поездку для детей организовали Украинская ассоциация футбола и проект RECOVERY, основанный Виктором и Еленой Пинчуками для поддержки сил безопасности и обороны Украины. Для многих из них это был первый случай побывать на большом стадионе и вживую увидеть матч сборной Украины.

День матча начался для детей и их семей с экскурсии по Братиславе. А перед поединком их ждала встреча, о которой многие из детей мечтали – со сборной Украины.

Там для малышей подготовили особые сюрпризы: каждый ребенок получил именное джерси, которое сразу же надели, и мяч с автографом президента УАФ Андрея Шевченко. На эти мячи дети охотно собирали подписи игроков сборной.

За руку с мечтой: дети украинских военных вывели национальную сборную на матч Лиги наций
Дети военных вывели на поле украинских футболистов (фото: RECOVERY)

Среди вышедших на поле была десятилетняя София Архипова из Одессы. Она занимается танцами и плаванием, мечтает научиться играть на фортепиано и давно интересуется футболом. Однако на настоящем матче еще никогда не была. Ее отец Александр служит в Государственной пограничной службе Украины.

После травмы плеча он проходит восстановление в RECOVERY на базе санатория "Аркадия" в Одессе. Вместе с дочерью они любят путешествовать и открывать новые города. На этот раз совместное путешествие привело их в Братиславу.

Еще до матча София точно знала, кого хочет вывести на поле: "Я очень хочу Ярмоленко вывести, очень-преочень". И мечта сбылась: София вышла на поле, держа за руку Андрея Ярмоленко.

"Моя мечта сбылась, я выводила Ярмоленко! Я никогда не была на матче, спасибо за возможность, чтобы я была на футболе", – делится впечатлениями девочка.

За руку с мечтой: дети украинских военных вывели национальную сборную на матч Лиги наций
Дети военных вывели на поле украинских футболистов (фото: RECOVERY)

Семилетняя Мия Николенко приехала из Винницы. Папа называет ее настоящей бурей эмоций: Мия любознательна, у нее сильный характер и в свои семь лет уже получила 8 кю по каратэ.

Для ее семьи футбол – особая история, ведь отец Мии, Олег, играл более 10 лет. Олег служил в ВСУ с 2023 года, после тяжелого ранения восстанавливался в винницком центре RECOVERY.

Как и София, Мия впервые попала на футбольный матч: "Ни разу не была на футболе. Цель поездки – посмотреть, выйти с кем-то. Я бы хотела вывести Николенко". На поле Мия вышла вместе с игроком сборной Северной Ирландии Треем Хьюмом.

За руку с мечтой: дети украинских военных вывели национальную сборную на матч Лиги наций
Дети военных вывели на поле украинских футболистов (фото: RECOVERY)

Шестилетняя Мелания Бондарь приехала из Хмельницкого. Ее папа, Сергей, получил ранение еще в 2015 году и чувствует его последствия до сих пор, сейчас проходит очередной курс восстановления в RECOVERY.

Мама Мелании, Ольга, служила в военном госпитале, где они с Сергеем и познакомились. Мелания плавает с шести месяцев и легко находит общий язык и с детьми, и со взрослыми.

"В этом она больше похожа на меня, ведь наш папа не очень болтлив", – шутит Ольга. Мелания вывела на поле своего однофамильца – защитника сборной Украины Валерия Бондаря.

После церемонии открытия матча дети присоединились к родителям на трибунах и болели за сборную. Поездка стала возможна благодаря Украинской ассоциации футбола и национальной сети реабилитационных центров RECOVERY.

Ранее мы писали, что ко Дню защитников и защитниц Украины сеть RECOVERY и Либеровы показали военные мечты после ранений.

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