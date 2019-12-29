Руководство "Газпрома" и украинских ведомств присоединились к переговорам в Вене

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Уполномоченные руководители "Газпрома" и украинских компаний и министерств присоединились к идущим в Вене переговорам

Уполномоченные руководители российской компании "Газпром" и украинских компаний и министерств присоединились к идущим в Вене переговорам по соглашению о транзите газа в Европу. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома", передают росСМИ.

"Все уполномоченные руководители со стороны "Газпрома" и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря", - сказал он.

Украина и Российская Федерация в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.

Напомним, 19 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу. При этом в ЕК подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Кроме того, по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Отметим, согласно протоколу, "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортную соглашение техническое условие.