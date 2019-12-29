Керівництво "Газпрому" і українських відомств приєдналися до переговорів у Відні

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Уповноважені керівники "Газпрому" і українських компаній і міністерств приєдналися до йде в Відні переговорів

Уповноважені керівники російської компанії "Газпром" і українських компаній і міністерств приєдналися переговорів за угодою про транзит газу в Європу. Про це журналістам повідомив представник "Газпрому", передають Россмо.

"Всі уповноважені керівники з боку "Газпрому" і українських компаній і міністерств знаходяться у Відні для остаточного узгодження пакету документів відповідно до протоколу від 20 грудня", - сказав він.

Україна і Російська Федерація в Відні почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу.

Нагадаємо, 19 грудня Україна, Росія і Європейська комісія досягли принципової угоди щодо газу. При цьому в ЄК підкреслюють, що принципової згоди досягнуто по всіх елементах.

Крім того, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Відзначимо, згідно з протоколом, "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угоду технічна умова.