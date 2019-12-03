В руководстве фракции "Слуга народа" произошли изменения

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом объявил глава парламента Дмитрий Разумков

В руководстве парламентской фракции "Слуга народа" произошли изменения. Об этом в ходе утреннего пленарного заседания сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардеп Дмитрий Соломчук больше не является заместителем главы фракции.

"Сообщаю об освобождении народного депутата Украины Соломчука Дмитрия Викторовича от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - заявил Разумков.

Напомним, члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве 10 ноября избрали нового руководителя партии. Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков ранее сложил полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Свою отставку Разумков анонсировал в начале октября. Тогда Разумков отмечал, что нового руководителя партии изберут на съезде в ноябре.

Добавим также, в ходе заседания ВР во вторник Разумков сообщил об исключении трех народных депутатов из состава фракции "Слуга народа".