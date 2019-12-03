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У керівництві фракції "Слуга народу" відбулися зміни

Новини » Політика     03.12.2019 - 14:40
У керівництві фракції "Слуга народу" відбулися зміни
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це оголосив глава парламенту Дмитро Разумков

У керівництві парламентської фракції "Слуга народу" відбулися зміни. Про це у ході ранкового пленарного засідання повідомив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардеп Дмитро Соломчук більше не є заступником глави фракції.

"Повідомляю про звільнення народного депутата України Соломчука Дмитра Вікторовича від виконання обов'язків заступника голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", - оголосив Разумков.

Нагадаємо, члени політичної сили "Слуга народу" під час з'їзду в Києві 10 листопада обрали нового керівника партії. Так, під час з'їзду члени партії обрали керівником "Слуги народу" народного депутата і першого заступника голови фракції Олександра Корнієнко.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков раніше склав повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Свою відставку Разумков анонсував на початку жовтня. Тоді Разумков відзначав, що нового керівника партії оберуть під час з'їзду в листопаді.

Додамо також, у ході засідання ВР у вівторок Разумков повідомив про виключення трьох народних депутатів зі складу фракції "Слуга народу".

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Новини України Верховна РадаСлуга народаДмитро Разумков
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