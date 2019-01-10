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Руководитель Фонда госимущества рассказал о требовании МВФ

Новости » Экономика    10.01.2019 - 13:56
Руководитель Фонда госимущества рассказал о требовании МВФ
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

МВФ требует наконец начать приватизацию

Международный валютный фонд требует от украинского правительства начать в 2019 году приватизацию крупных предприятий. Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров  после встречи с постоянным представителем МВФ Йостой Люнгманом.

Трубаров на своей странице в Facebook рассказал, что на встрече договорились совместными усилиями решить проблемы, которые блокируют процесс большой приватизации.

Он отметил, что на сегодня отобранные на конкурсе 5 месяцев назад консорциумы инвестиционных советников не могут начать непосредственную подготовку "из-за ничтожных судебных исков".

"Четкое требование МВФ - начать в 2019 году продажи компаний из перечня большой приватизации",  - сообщил руководитель ФГИ.

Руководитель Фонда госимущества рассказал о требовании МВФ

Напомним, что в 2018 году в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило всего 0,3 млрд грн, что составляет лишь 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн).

В Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны состояться в первой половине 2019 года.

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Новости Украины приватизацияФонд госимуществаМВФ
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