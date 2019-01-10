Керівник Фонду держмайна розповів про вимогу МВФ

Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

МВФ вимагає нарешті розпочати приватизацію

Міжнародний валютний фонд вимагає від українського уряду розпочати у 2019 році приватизацію великих підприємств. Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров після зустрічі з постійним представником МВФ Йостою Люнгманом.

Трубаров на своїй сторінці у Facebook розповів, що на зустрічі домовилися спільними зусиллями вирішити проблеми, котрі блокують процес великої приватизації.

Він зазначив, що на сьогодні відібрані на конкурсі 5 місяців тому консорціуми інвестиційних радників не можуть розпочати безпосередню підготовку "через нікчемні судові позови".

"Чітка вимога МВФ - розпочати в 2019 році продаж компаній з переліку великої приватизації", - повідомив керівник ФДМ.

Нагадаємо, що у 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить лише 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн).

У Меморандумі з МВФ міститься норма щодо приватизації низки державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" має відбутися у першій половині 2019 року.