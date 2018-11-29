Руководитель Бюро нацбезопасности Польши подтвердил поддержку Украины

Фото: Павел Сольох (twitter.com/gaz_wroclawska)

В польском Бюро нацбезопасности отметили важность международного противодействия агрессии РФ

Председатель Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольох подтвердил полную поддержку со стороны польских властей для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

В частности, Сольох провел телефонный разговор с секретарем СНБО Украины Александром Тучиновим сразу после введения военного положения в Украине, выразив поддержку соседям. Турчинов в свою очередь оценил нынешние угрозы со стороны России.

"Он обратил также внимание на закрытие Россией для прохода торговых судов, что эквивалентно военной блокаде части Украины. В то же время Турчинов заверил, что несмотря на введение военного положения, проведение выборов президента в Украине, запланированные на март 2019 года, не находится под угрозой", - подчеркнул Сольох.

Руководитель польского Бюро нацбезопасности также отметил важность обсуждения вопроса значительного усиления российской пропаганды и дезинформации о кризисе в Азовском море.

"Мы обратили внимание на ряд усилий со стороны России, а также необходимость противодействия этим явлениям международным сообществом. Я подтверждаю полную поддержку для нынешних действий Украины со стороны властей Польши и поддержание ее на международной арене", - сказал сказал Сольох.

Напомним, недавно Бундестаг Германии и Сейм Польши приняли совместное заявление относительно обострения ситуации в районе Керченского пролива. В документе отмечается, что нападение и задержание военными РФ трех судов ВМС Украины привело к возобновлению эскалации и такие действия России противоречат международному праву.