Керівник Бюро нацбезпеки Польщі підтвердив підтримку України

Фото: Павел Сольох (twitter.com/gaz_wroclawska)

У польському Бюро нацбезпеки наголосили на важливості міжнародної протидії агресії РФ

Голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох підтвердив цілковиту підтримку з боку польської влади для України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Польське радіо".

Зокрема, Сольох провів телефонну розмову із секретарем РНБО України Олександром Тучиновим одразу після запровадження воєнного стану в Україні, висловивши підтримку сусідам. Турчинов у свою чергу оцінив нинішні загрози з боку Росії.

"Він звернув також увагу на закриття Росією проходу для торговельних суден, що еквівалентно військовій блокаді частини України. Турчинов запевнив водночас, що попри введення воєнного стану, проведення виборів президента в Україні, що заплановані на березень 2019 року, не є під загрозою", - підкреслив Сольох.

Керівник польського Бюро нацбезпеки також наголосив на важливості обговорення питання значного посилення російської пропаганди та дезінформації про кризу в Азовському морі.

"Ми звернули увагу на ряд зусиль з боку Росії, а також необхідність протидії цим явищам міжнародним співтовариством. Я підтверджую цілковиту підтримку для нинішніх дій України з боку влади Польщі та підтримку її на міжнародній арені", - сказав сказав Сольох.

Нагадаємо, нещодавно Бундестаг Німеччини та Сейм Польщі прийняли спільну заяву щодо загострення ситуації в районі Керченської протоки. В документі зазначається, що напад і затримання військовими РФ трьох суден ВМС України призвело до відновлення ескалації і такі дії Росії суперечать міжнародному праву.