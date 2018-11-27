Правящая коалиция в Бундестаге жестко осудила агрессию РФ в Керченском проливе

Фото: Бундестаг (flickr.com/barcoder)

Правящая фракция ХДС/ХСС проголосовала за совместное заявление к России

В Бундестаге правящая коалиция Германии - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза - единогласно проголосовала за заявление, которым жестко осудила атаку России в Керченском проливе. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает РБК-Украина.

По его словам, все 26 депутатов фракции приняли жесткое заявление с "осуждением военных действий России перед Керченским проливом". Также Мельник распространил текст заявления коалиции.

"Фракция ХДС/ХСС в Немецком Бундестаге осуждает военные действия России в проливе Азовского моря. Этот пролив является важным морским путем и необходимой для снабжения украинских портов. Если российские военные корабли задерживают и захватывают украинские корабли, то в этом случае речь идет о целенаправленной провокации со стороны российской власти. Можно догадываться, что президент Путин сознательно идет на курс новой эскалации, чтобы отвлечь внимание от плачевной экономической и социальной ситуации в дальних регионах России. Это не случайно, что это произошло одновременно с пятой годовщиной начала протестов на Майдане 21 ноября 2013 года в Киеве", - говорится в заявлении.

Также коалиция считает последовательным, что Европейский союз расширил санкции против России, после проведения в аннексированном Крыму выборов президента РФ и после строительства Керченского моста.

"Мы хотим, чтобы европейский путь становления Украины современным демократическим, правовым и экономически сильным партнером ЕС и НАТО стал историей успеха. ...Согласно Парижской хартии для новой Европы от 21 ноября 1990 года и Будапештского Меморандума от 5 декабря 1994 года Украина имеет право на территориальную целостность и свободный выбор Альянса", - добавили в коалиции.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Азовском море. Меркель подчеркнула необходимость деэскалации и диалога двух сторон.