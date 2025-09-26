РФ готується залишити Європу без інтернету та військового зв'язку, - FT

Шпигунський корабель Російської Федерації стежить за підводними кабелями Європи. В подальшому країна-агресорка планує диверсії навколо Британських островів.

Видання пише, що попри те, що Москва випробовує реакцію НАТО на порушення повітряного простору країн ЄС, дедалі більшу стурбованість викликають підводні шпигунські операції РФ.

Шпигунство РФ за кабелями

У листопаді 2024 року військовий шпигунський корабель Москви "Янтар", оснащений обладнанням для спостереження, виконував місію з картографування та потенційного перехоплення підводних кабелів. Він них залежать союзники НАТО в питаннях доступу до Інтернету, енергетики, військового зв'язку та фінансових операцій.

Він проплив навколо Норвегії, спустився по Ла-Маншу і піднявся в Ірландське море. Після цього він потім повернув на південь до Середземного моря і на схід до Суецу.

"Янтар - це інструмент, який Росія використовує, щоб тримати нас у напрузі. Він слідує за кабельними лініями та трубопроводами, роблячи зупинки. Ми дуже уважно стежимо за ним", - заявив один із високопоставлених командирів НАТО.

У статті висвітлюється інформація про військову частину, яка контролює діяльність судна - російське Головне управління глибоководних досліджень (GUGI).

Західні чиновники вважають, що GUGI, яка цього літа опинилося під санкціями урядом Великої Британії, здатна проводити весь спектр таємних операцій. Йдеться про саботажну діяльність у так званій "сірій зоні" між мирними відносинами та збройним конфліктом.

Залежність від підводних комунікацій

Морське дно стало привабливою ціллю у міру зростання глобальної залежності від підводної інфраструктури. 99% цифрових комунікацій Британії забезпечуються за допомогою підводних кабелів, а підводні трубопроводи транспортують три чверті загального обсягу її газу.

Особливо чутливими є кабелі, що передають дані для Інтегрованої підводної системи спостереження - спільної військової мережі США і Великобританії, яка відстежує рух ворожих підводних човнів.

Точна карта підводних інтернет-з'єднань, енергетичних трубопроводів і військових комунікаційних кабелів знадобилася б для підготовки до бойових дій. Це дозволило б Москві порушити енергопостачання країни або завадити аварійним реагуванням.

"Янтар" оснащений підводними апаратами з маніпуляторами, які можуть підключатися до військових і інтернет-кабелів і перехоплювати інформацію з них. Крім того, він здатен встановлювати вибухові пристрої, які будуть підірвані в майбутньому.

Західні військово-морські чиновники повідомили FT, що "Янтар", ймовірно, визначає вузли між декількома кабелями, де порушення матиме максимальний вплив.

Девід Філдс, колишній військово-морський аташе Британії в Москві заявив, що підводні розвідувальні можливості GUGI становлять "значну загрозу" для глобальної мережі підводних кабелів.

"Якщо напруженість небезпечно зросте, Росія може вимкнути світло і відключити наші енергетичні та комунікаційні системи, сподіваючись таким чином запобігти ескалації до справжньої війни", - зазначив він.