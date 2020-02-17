Рухани заявил, что Иран не пойдет на ядерные переговоры с США под давлением

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран никогда не пойдет на переговоры по ядерной сделке с Соединенными Штатами Америки под давлением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.

По его словам, для возобновления переговоров Вашингтон должен снять санкции с Ирана.

"Если США вернутся в ядерное соглашение, снимут санкции, то они могут в рамках группы "5+1" вести переговоры. Пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет", - сказал Рухани.

Он подчеркнул, что все экономические показатели подтверждают, что Иран сумел справиться с политикой максимального давления со стороны США".

Отметим, что группа "5 1" была образована в 2003 году и неоднократно выступала с различными инициативами, направленными на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. В группу “5 1” входят постоянные члены Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) и Иран.

Напомним, в парламенте Ирана зарегистрировали законопроект о проведении дебатов относительно выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. В такой способ иранское правительство планирует оказать давление на европейские страны с целью спасения соглашения Тегерана о ядерной программе 2015 года.

РБК-Украина писало, что 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.