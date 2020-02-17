Рухані заявив, що Іран не піде на ядерні переговори зі США під тиском

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран ніколи не піде на переговори щодо ядерної угоди зі Сполученими Штатами Америки під тиском. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство IRNA.

За його словами, для відновлення переговорів Вашингтон має зняти санкції з Ірану.

"Якщо США повернуться в ядерну угоду, знімуть санкції, то вони можуть в рамках групи "5+1" вести переговори. Доки цього не сталося, можливості для переговорів існувати не буде", - сказав Рухані.

Він наголосив, що всі економічні показники підтверджують, що Іран зумів "впоратися з політикою максимального тиску з боку США".

Зазначимо, що група "5+1" була утворена в 2003 році і неодноразово виступала з різними ініціативами, спрямованими на розв'язання кризи навколо іранської ядерної програми. До групи "5+1" входять постійні члени Ради Безпеки ООН (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція) та Іран.

Нагадаємо, у парламенті Ірану зареєстрували законопроект про проведення дебатів щодо виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У такий спосіб іранський уряд планує чинити тиск на європейські країни з метою порятунку угоди про ядерну програму Тегерана 2015 року.

РБК-Україна писало, що 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання з ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.