ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран заявил, что остается в ядерной сделке

Новости » Политика     20.01.2020 - 13:21
Иран заявил, что остается в ядерной сделке
Фото: Аббас Мусави (deccanherald.com)

Иран раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения

Иран все еще остается в ядерной сделке от 2015 года. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел страны Аббас Мусави, сообщает DW.

Мусави раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения.

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", - сказал он.

Тегеран настаивает на том, чтобы другие страны также выполняли условия ядерной сделки.

Напомним, ранее президент Ирана заявил, что его страна на данный момент обогащает больше урана, чем до подписания ядерной сделки в 2015 году.

РБК-Украина писало, что 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Впоследствии Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Запуск механизма разрешения споров означает формальное обвинения Ирана в нарушении ядерного соглашения. При этом в совместном заявлении европейских стран говорят, что они не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран.

Катастрофа самолета МАУ: в Украину прибыл официальный представитель Ирана Рухани передал письмо Зеленскому по сбитому самолету МАУ
Новости Украины Иранядерное соглашение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь