В Иране хотят провести дебаты о выходе страны из ядерного соглашения

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Законопроект о выходе из ядерной сделки 2015 года зарегистрирован в иранском парламенте

В парламенте Ирана зарегистрировали законопроект о проведении дебатов относительно выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в такой способ иранское правительство планирует оказать давление на европейские страны с целью спасения соглашения Тегерана о ядерной программе 2015 года.

Также в иранском парламенте был зарегистрирован законопроект, запрещающий производство, хранение и применение ядерного оружия.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Тегеран все еще остается в ядерной сделке 2015 года. При этом Иран выступил с критикой европейских стран за недостаточные усилия для спасения соглашения.

Напомним, 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Впоследствии Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Запуск механизма разрешения споров означает формальное обвинения Ирана в нарушении ядерного соглашения. При этом в совместном заявлении европейских стран говорят, что они не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран.